Groot internationaal onderzoek naar plofkraken

Haarlem - In een gezamenlijk internationaal onderzoek naar plofkraken van de politie eenheid Noord-Holland en de Duitse politie zijn woensdag 15 november diverse panden in Nederland doorzocht. Daar werden onder andere grote geldbedragen aangetroffen. Ook zijn er meerdere aanhoudingen verricht. In een woning in Amstelveen werden explosieven aangetroffen. Vijf woningen werden ontruimd.