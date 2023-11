Vuurwerkbom – Bovenlandsestraat – Purmerend

Op dinsdag 14 november 2023 rond 22:05 hoorden bewoners op de Bovenlandsestraat in Purmerend een enorme knal. Er bleek een vuurwerkbom te zijn ontploft voor een woning. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en is de schade beperkt gebleven.

Getuigen

Heeft u wat gehoord of gezien wat te maken zou kunnen hebben met deze vuurwerkbom? Of heeft u beelden gemaakt en heeft de politie nog geen contact met u gezocht? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. U kunt ook anoniem informatie met ons delen via Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

2023245632