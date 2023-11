EVA-Team houdt vijfentwintig veroordeelden aan

De personen waren veroordeeld voor uiteenlopende delicten, zoals overtreding van de Opiumwet en de Wet op de Kansspelen, witwassen, diefstallen, heling, oplichting en mishandeling. Ze konden in eerste instantie niet worden opgespoord. Hierop werd het EVA-Team gevraagd ze op te sporen en aan te houden.

Aanhoudingen op de openbare weg

Het team traceerde een aantal veroordeelden door te onderzoeken in welke auto’s zij reden. Soms reden ze mee met vrienden. De auto’s werden gevolgd waarna de veroordeelden op de openbare weg werden aangehouden. Van andere veroordeelden achterhaalde het team hun verblijfadres. Enkelen verbleven bij familie of vrienden, maar konden uiteindelijk toch worden aangehouden in de woningen. Een aantal deed zelf de voordeur open.

Voor buitenland gesignaleerd

Een van de veroordeelden, een 67-jarige man, was door het Gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot 838 dagen gevangenisstraf in een zedenzaak. Hij werd begin augustus in een woning in Zoetermeer aangehouden. Een 31-jarige man stond voor het buitenland gesignaleerd in verband met diverse delicten (deelname aan een criminele organisatie, Wet Wapens en Munitie en diefstal). Hiervoor moet hij 1823 dagen gevangenisstraf uitzitten. Hij bleek bij een familielid in Den Haag te wonen. Nadat medewerkers van het EVA-Team hadden aangebeld op 24 augustus, deed de man open. Hij werd direct aangehouden.

Het EVA-Team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie-eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-Team.