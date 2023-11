Scooterrijder overlijdt bij aanrijding met vrachtwagen

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur. De bestuurder van de scooter belandde onder de vrachtwagen en overleed ter plaatse. Het slachtoffer is een 25-jarige man uit Oosterhout. De bestuurder van de vrachtwagen is een 30-jarige man uit Tilburg. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De Statendamweg was tijdelijk in beide richtingen afgesloten.