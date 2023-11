Drietal opgepakt na gewapende overval op winkel

De politie kreeg rond 16.00 uur een melding van een overval. De daders vluchtten in een auto richting de A58. Diverse politie-eenheden en de politiehelikopter zochten naar de daders. Uiteindelijk werd de auto in de buurt van de Vioolstraat in Etten-Leur aan de kant gezet. Drie mannen werden aangehouden. Een vierde man wist te ontkomen. Vervolgens verspreidde de politie een Burgernetbericht met een signalement van de man.

Waarschuwingsschoten

Bij de overval raakte niemand gewond. De politie loste bij de arrestatie enkele waarschuwingsschoten in de lucht, waarna de aanhoudingen volgden. In de auto werd een vuurwapen in beslag genomen. De politie vermoedt dat deze bij de overval is gebruikt. Ook de auto is voor verder onderzoek in beslag genomen en door een bergingsbedrijf opgehaald.

Gezocht

Het drietal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Het gaat om een 28-jarige man uit Rotterdam, een 27-jarige man uit Schiedam en een 14-jarige jongen uit Schiedam. De politie heeft een vermoeden wie de vierde verdachte is. De man kan zichzelf op een politiebureau melden.