Politie zoekt getuigen van brute straatroof in Breda

De slachtoffers hebben aangifte gedaan. Ze vertelden dat ze naar Breda waren gekomen omdat ze op de Teteringsedijk een afspraak hadden gemaakt met een man die hen zou kunnen helpen aan huisvesting. Ter plaatse nabij de achteringang van een flat kwamen echter plotseling twee mannen op hen af, waarvan één met een vuurwapen, de ander met een mes. De daders pakten hun rugtas af en sloegen daarna op de vlucht in de richting van de Doornboslaan. Een van de daders had een lichte huidskleur, de ander was donkergetint. Beide straatrovers zijn naar schatting circa 20 jaar oud.

Oproep

De recherche is op zoek naar getuigen van deze brute beroving. Heeft u dinsdagmiddag op of nabij de Teteringsedijk in Breda iets verdachts gezien, beschikt u wellicht over bruikbare camerabeelden. Neem dan contact op met 0900-8844, vermeld dat het dossiernummer 2023290803