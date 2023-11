Politie lost drie straatroven in een keer op

Vluchtroute

Daar is het bij een poging gebleven maar het tweede slachtoffer was in staat een wat beter signalement te geven van de daders, waardoor cameratoezicht gericht kon terugkijken. Als snel kwam een vluchtroute van beide verdachten in beeld.

Kort daarna trof de politie twee personen aan die aan het signalement voldeden en hard wegrenden. Betrokken politiemensen lieten zich niet kennen en renden achter ze aan. Na een achtervolging rondom het halve centrum van Amersfoort werden de twee jongens in de boeien geslagen. De messen en de buit werden aangetroffen.

Tijdens de afhandeling meldde het derde slachtoffer zich bij de politie. Dit slachtoffer bleek ook rond 20.30 uur op de Soesterweg beroofd te zijn.

Teamchefs Robin Sterckel en Alexander Staal van basisteam Amersfoort zijn trots op hun collega’s die door snel en kordaat optreden in een keer drie straatroven hebben opgelost. ‘Het was echt een mooie aanhouding en een prachtig voorbeeld van goed politiewerk.’