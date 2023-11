Acht aanhoudingen in groot internationaal onderzoek naar plofkraken in Duitsland

De aanhoudingen zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie en Europol. De recherche van politie-eenheid Noord-Holland doet samen met politie Osnabrück al maandenlang onderzoek naar plofkraken op geldautomaten in de Duitse deelstaat Nedersaksen en andere deelstaten. Dit resulteerde in de aanhoudingen van zeven mannen en één vrouw in de leeftijd van 19 tot en met 27 jaar uit Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Heerhugowaard en Rotterdam. Een 23-jarige vrouw wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld.

Doorzoekingen

Op 22 locaties hebben woensdag 15 november doorzoekingen plaatsgevonden. Hier waren zowel de Nederlandse als Duitse politie bij aanwezig. Bij de doorzoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen, waaronder zeer grote hoeveelheden contant geld en luxe goederen zoals horloges en juwelen. De acht verdachten zitten vast. Zij zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie doet dan ook geen verdere mededelingen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Plofkraken in Duitsland vaak gepleegd door Nederlanders

De Nederlandse politie werkt intensief samen met de Duitse politie aan het opsporen van personen die geldautomaten opblazen in Duitsland. Door extra veiligheidsmaatregelen en het weghalen van geldautomaten in Nederland, hebben de verdachten hun werkterrein naar het buitenland verlegd. Het aantal plofkraken op geldautomaten in Duitsland neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van deze plofkraken wordt gepleegd door daders uit Nederland.

Daders nemen grote risico’s

De daders werken veelal in wisselende samenstelling. Soms vallen er mensen af, omdat ze worden aangehouden of tijdens hun onbesuisde vlucht verongelukken of gewond raken. Ze nemen grote risico’s, voor zichzelf en anderen, maar worden moeiteloos vervangen door nieuwe aanwas.

Hoewel het aantal plofkraken op geldautomaten in Nederland afneemt, is het van groot belang dat de Nederlandse politie de plofkrakers opspoort en aanhoudt. De daders handelen uiterst risicovol en gewetenloos. Dat blijkt onder meer uit de toepassing van zware explosieven bij het opblazen van de geldautomaten. Deze explosieven leiden ook in Nederland tot grote risico’s. De gebruikte explosieven worden in woonwijken in elkaar geknutseld en/of opgeslagen. Daarnaast rijden de plofkrakers vaak met zeer hoge snelheid om uit handen te blijven van de politie. Ook zijn ze steeds meer bereid om meer geweld te gebruiken. De maatschappelijke gevolgen zijn enorm. Winkels moeten voor langere tijd dicht, huizen raken onbewoonbaar en mensen kunnen geen geld meer opnemen in de buurt. De schade van de plofkraken loopt in de miljoenen. Dit alles maakt het aanpakken van plofkrakers voor de Nederlandse en Duitse autoriteiten en Europol noodzakelijk en daarom werken zij nauw internationaal samen.

U kunt de opsporing helpen!

U kunt de opsporing helpen door informatie te geven over verdachte locaties en/of personen die zich mogelijk bezighouden met dit soort criminele activiteiten. Hebt u informatie? Neem dan contact op met de politie via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Polizei Osnabrück

De politie in Osnabrück houdt donderdag 16 november om 13.30 uur een persconferentie. Deze wordt live gestreamd via het Facebook-account van Polizei Osnabrück.