Twee verdachten aangehouden in België na Team West

Deze trambestuurder raakte gewond bij de halte Centrum-West nadat hij door twee jongens was mishandeld. Nadat beelden van de mishandeling werden getoond in de uitzending van Team West en in andere media werden de twee aangehouden jongens, van 16 en 18 jaar oud, herkend als verdachten. Na hun aanhouding in België heeft Nederland om hun uitlevering gevraagd.

Team West en sociale media

In het opsporingsprogramma Team West en via sociale media zijn dinsdag 14 november beelden getoond van de twee verdachten. Op dinsdag 7 november werd eerder in Team West een oproep gedaan aan de twee verdachten om zich te melden. Omdat zij zich niet melden werden er beelden getoond van de twee verdachten. De verdachten zitten vast in België en Nederland heeft om hun uitlevering gevraagd. De beelden van de twee verdachten zijn offline gehaald.



Opsporingsprogramma’s

De politie werkt met verschillende lokale en regionale omroepen samen op het gebied van opsporingscommunicatie. Via opsporingsprogramma's wordt u gevraagd om mee te helpen bij het oplossen van misdrijven. Regelmatig worden in de opsporingsprogramma’s camerabeelden van verdachten getoond, zoals bij bovengenoemde zaak. Zo lukt het ons regelmatig om dankzij uw tips zaken op te lossen.