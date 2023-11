Getuigen gezocht van schietincident Korenaarstraat Rotterdam

Toegesnelde hulpdiensten troffen na de melding van het schietincident een man met meerdere schotwonden aan. De schutter was toen al gevlucht. De gewonde, een 58-jarige Rotterdammer, is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan zijn verwondingen. Hij is aangehouden om ook zijn betrokkenheid bij het incident te onderzoeken.



U kunt ons helpen

Het onderzoek naar de voortvluchtige schutter is in volle gang. Zo spreekt de politie met getuigen en worden er camerabeelden uitgekeken. Er waren veel mensen getuige van het incident. Was u hierbij aanwezig, maar heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Neem dan contact op via onderstaande contactmogelijkheden.