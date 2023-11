Belastingschulden geïnd en bekeuringen gegeven tijdens integrale verkeerscontrole

De controles zijn gehouden in Blaak, Dongenseweg en Westerpark. De Belastingdienst heeft voor ruim 11.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. Het autoheffingsteam van de Belastingdienst heeft zes heffingen opgelegd. De gemeente heeft voor zo’n 2.600 euro aan openstaande belastingen geïnd. Agenten hebben bekeuringen uitgeschreven voor het niet in bezit zijn van een rijbewijs, rijden zonder verzekering, het niet dragen van een helm en voor het rijden met een defecte aanhanger. Tijdens de controle kwam iemand naar een agent toe met de tip dat er vanaf Westerpark een fiets werd gestolen. De fietsendief is op heterdaad aangehouden.