Politie houdt verdachte van bromfietsdiefstal aan

De man wordt ervan verdacht op donderdagavond 3 augustus 2023 bij winkelcentrum De Burcht in Breda een bromfiets te hebben weggenomen. Politieagenten deden onderzoek naar die diefstal en daarbij kwam de nu aangehouden verdachte in beeld. De politie had de man eerder gevraagd naar het bureau te komen voor verhoor, maar hij kwam die afspraken niet na. Daarom is hij woensdag 15 november kort voor middernacht aangehouden in een woning in Lage Zwaluwe. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt vandaag verhoord. De bromfiets is nog niet terecht.