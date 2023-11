Alerte burger zorgt voor aanhouding na straatroof in Bunnik

In de middag krijgt de meldkamer een melding binnen van een burger die aangeeft een verdachte situatie te zien. Twee jongens met bivakmutsen zouden bij een andere jongen staan. Als de agenten op de locatie zijn aangekomen, blijkt dat het slachtoffer beroofd is van zijn telefoon. De verdachten waren inmiddels ervandoor op hun fietsen. In de omgeving werd nog gezocht. Ook werd “zoek mijn” nog ingezet, maar helaas zonder resultaat. Maar dan gebeurt er iets onverwachts.

Verdachte fietst langs

De agenten waren in gesprek met het slachtoffer, toen op dat moment één van de verdachte langs fietste. De collega twijfelde geen moment en rende direct achter de jongen aan. De 15-jarige verdachte legde het af tegen de agent en werd staande gehouden. De jongen werd direct herkend door het slachtoffer, waarop de 15-jarige verdachte uit Utrecht werd aangehouden. Hij werd overgebracht naar het cellencomplex in Houten.

Tweede aanhouding thuis

Door onderzoek kon al snel daarna een tweede 15-jarige Utrechter thuis worden aangehouden. Beide jongens worden verdacht van betrokkenheid bij de straatroof en zitten nog vast. Het slachtoffer heeft inmiddels zijn telefoon weer terug.

Verdachte situatie? Meld het!

Dankzij de alerte burger konden wij deze twee verdachten snel aanhouden. Het direct bellen naar 112 bij een verdachte situatie helpt de politie. Dus twijfel niet wanneer u iets verdachts ziet, of een situatie niet vertrouwt. Bel dan meteen 112. Samen met u maken we de omgeving veiliger.