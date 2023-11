Getuigen van straatroof gezocht

Op donderdag 17 november 2023 om 22.10 uur liep het slachtoffer het park in aan de zijde van het Kasteelplein op het verlichte pad. Ze zag wat meiden die daar rondjes reden op een witte elektrische step. Even later werd ze omsingeld door de drie meiden die nu bivakmutsen op hadden. Ze eisten haar telefoon maar die wilde het slachtoffer niet afgeven. Onder bedreiging van een mes eisten ze toen haar Airpods. Het slachtoffer gaf die af en kon toen wegkomen.

Verdachten

Ze heeft de meiden van mogelijk ongeveer 16 jaar niet goed kunnen zien door de bivakmutsen. Één van hen droeg een trainingspak van het merk ‘under armour’ wat bestond uit een grijze broek en een lichte blauwe jas. We zoeken getuigen van de roof en/of mensen die via de kleding één van de verdachten herkent.

Getuigen of mensen die iets van dit misdrijf afweten worden dringend verzocht dit te melden

- via de banners onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M