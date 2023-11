Mogelijke drugsdealer opgepakt

Politie en gemeente werken al jaren samen in de aanpak van de overlast in het Wilhelminapark. Het uitdelen van bekeuringen, het uitreiken van gebiedsverboden en het aanbieden van passende hulpverlening aan drugsgebruikers zorgt meestal maar kortstondig voor rust in het park. Maar het is een aanpak met een lange adem. Daarom worden er regelmatig acties gehouden waar politie en gemeente (cameratoezicht) nauw samenwerken. Dat is niet altijd zichtbaar voor omwonenden en de wandelaars in het park. De aanwezigheid van drugsdealers heeft natuurlijk een aantrekkingskracht op gebruikers. Het is dus zaak om te proberen deze dealers aan te pakken.

Dealer

Op donderdag 16 november 2023 in de middag en vroege avond was er weer een actie. En met succes. In het park werd een verdachte van dealen aangehouden. Een 30-jarige man uit Leeuwarden werd betrapt. Hij had 1200,- euro aan contanten, 13 bolletjes en 3 wikkels met vermoedelijk harddrugs bij zich Hij is naar het bureau gebracht waar hij in verzekering is gesteld. Hij wordt verdacht van bezit van drugs, handel in drugs en witwassen. De auto waarin hij was gekomen is in beslag genomen. Uiteraard krijgt hij, bij zijn vrijlating, een gebiedsverbod uitgereikt.