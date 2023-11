Politie zoekt getuigen van zware mishandeling

Het slachtoffer zou door twee andere mannen, die uit een zilverkleurige auto stapten, zijn mishandeld op de Schutterijstraat/ Lange Zelke. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk die dag iets gezien hebben. Weet u meer? Was u getuige van deze mishandeling? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Of vul een tipformulier in. Vermeld daarbij het zaaknummer 2023283680.