Handgranaat en kogelinslag ontdekt bij pand aan de Stratumsedijk

Rond 9.20 uur kwam de melding bij de politie binnen dat er een mogelijk explosief voor het gesloten rolluik van de coffeeshop lag. Uit voorzorg en veiligheid werd de omgeving afgezet en de omliggende panden ontruimd. Naast een Teamleider Explosieven Veiligheid van de politie, kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ter plaatse voor het doen van onderzoek. Door hen werd vastgesteld dat het om een echte handgranaat ging. De handgranaat is in beslag genomen voor verder onderzoek. De recherche in Eindhoven is een onderzoek gestart. Het plaatsen van de handgranaat en de beschieting van de coffeeshop zou mogelijk in de nacht van donderdag op vrijdag zijn gebeurd tussen 00.30 en 9.20 uur.

Specifieke getuige gezocht

We komen graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen over de handgranaat en de kogelinslag bij de coffeeshop. We zijn met name op zoek een specifieke getuige, een man. Deze getuige heeft de handgranaat vluchtig opgepakt en weer teruggelegd voordat de melding bij ons kwam. We hebben niet meer met deze man kunnen spreken en komen heel graag met hem in contact om zijn verhaal te horen. Maar ook als u andere informatie heeft die van belang kan zijn voor het onderzoek horen we dat graag. Neem contact met ons op via 0900-8844. U kunt ook anoniem melden. Bel daarvoor met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.