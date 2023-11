Productielocatie in woning Eindhoven aangetroffen

Eerder op de middag werd door medewerkers van de gemeente een chemische lucht waargenomen in de woning waarop zij de politie inschakelden. Agenten troffen op de zolder van de woning een kleinschalige productie opstelling aan voor de productie van synthetische drugs. Alle goederen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Er waren op dat moment meerdere personen in de woning aanwezig, waaronder een kind. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

