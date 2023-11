Grensoverschrijdende politiecontroles in drie landen

Doel van de grensoverschrijdende politiecontroles was naast het bestrijden van het rijden onder invloed van alcohol en drugs criminaliteitsbestrijding op het gebied van woninginbraken, drugsdelicten, illegale vreemdelingen en mensenhandel. Ook vonden controles van het goederenverkeer plaats. Bij de euregionale samenwerking gaat het om het vergroten van het veiligheidsgevoel van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn door op elkaar afgestemde controlemaatregelen van de politie.

In totaal werden 1181 voertuigen en 1778 personen gecontroleerd. Er werden 46 processen verbaal uitgeschreven waarvan 13 drugsdelicten, 14 overtredingen van de vreemdelingenwet. Er werden zeven aanhoudingen verricht en meer dan 8.000 euro in beslag genomen. Elf bestuurders reden onder invloed van alcohol en/of drugs waarvoor tien bloedproeven zijn afgenomen. In totaal hadden elf bestuurders geen geldig rijbewijs.

Bij de grensovergang A76 Vetchau werd een voertuig gecontroleerd waarvan de bestuurder in Nederland gesignaleerd bleek te staan en te worden gezocht voor poging doodslag. In samenwerking met het OM werd een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd en werd de man aangehouden.

Bij de controle op de B51 bij Blankenheim viel een bestelauto op waarvan de lading niet goed was gedocumenteerd en niet goed was gezekerd. De 37-jarige bestuurder mocht niet verder rijden en tegen hem is proces verbaal opgemaakt.

Het Hauptzollamt Aken kon bij de controles in totaal 17.000 euro aan onbetaalde belasting innen.

In de grensregio Euregio Maas-Rijn met in totaal 4.000.000 inwoners werken de veiligheidsorganisaties hand in hand. De euregionale samenwerking van de politie is georganiseerd in de NeBeDeAgPol. Gezamenlijke controles en inzetten horen bij de kernopgave van de NeBeDeAgPol. Zo ook de inzet gisteren.

In een gezamenlijk statement benadrukte de leiding van de deelnemende organisaties bij de controlelocatie Vetchau het belang van euregionale samenwerking. Controles met gezamenlijke speerpunten maken deze nauwe samenwerking tussen de drie landen in de Euregio Maas-Rijn duidelijk. De controles zullen periodiek blijven plaatsvinden.