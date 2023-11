Aanhoudingen rondom Sinterklaasintocht De Lier

In de ochtend van zaterdag 18 november werden er vier personen aangehouden in De Lier die ervan verdacht worden meerdere politiecamera’s in de Hoofdstraat te hebben vernield. Ook werden drie personen aangehouden die na doorzoeking van een voertuig verschillende slagwapens bij zich bleken te hebben. Een persoon werd aangehouden voor het afsteken van illegaal vuurwerk, een ander voor openlijke geweldpleging.

Demonstratie rondom intocht; politie vordert ordeverstoorders weg te gaan

Later op de dag werd een groep demonstraten op de door de gemeente Westland aangewezen demonstratielocatie bekogeld met eieren en vuurwerk. De politie besloot een linie te vormen tussen de demonstranten en ordeverstoorders, waarbij de laatste groep gevorderd werd om weg te gaan. Na enige tijd keerde de rust terug.