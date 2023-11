Man onder invloed van drugs gaat er vandoor

Agenten zagen de man rond 0.55 uur rijden op de Ringdijk. De man vertoonde vreemd rijgedrag. En toen de dienders het kenteken controleerden bleek dat er in de auto eerder al iemand rond had gereden met een verlopen rijbewijs. Ze besloten de bestuurder een stopteken te geven. De man ging er echter met zijn auto vandoor. Na een achtervolging door Cadzand stopte de man op de Mariastraat, stapte uit en ging er te voet vandoor. Hij kon in een brandgang worden aangehouden. Een speekseltest wees uit dat hij mogelijk drugs had gebruikt. Ook bleek dat hij reed zonder rijbewijs. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar bloed bij hem is afgenomen door een arts. In de loop van de nacht is de man in vrijheid gesteld.