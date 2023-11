Verdachte aangehouden dodelijke steekpartij in poppodium

Zondagochtend rond de klok van 07.00 uur vond de steekpartij met dodelijke afloop plaats in het poppodium in Utrecht. Het slachtoffer was een 41-jarige man uit Utrecht. De man was werkzaam bij het schoonmaakbedrijf dat het poppodium inhuurt.

Aanhouding

De politie verspreidde na de steekpartij een signalement van de verdachte.Enkele uren later heeft de politie een verdachte kunnen aanhouden. Zijn betrokkenheid bij de steekpartij wordt onderzocht. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de zaak.