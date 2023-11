Onderzoek naar beschoten woning Spijkenisse

Een gezin lag al rustig op bed toen ze om 00.24 uur buiten harde knallen hoorden. Hun woning aan de Aletta Jacobsstraat bleek te zijn beschoten. Het slaapkamerraam is daarbij geraakt. Niemand raakte gewond. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.



De politie startte direct een onderzoek. De Forensische Opsporing heeft de woning en straat onderzocht op sporen. Ook is een eerste buurtonderzoek gedaan en gezocht naar beschikbare camerabeelden. Dat onderzoek wordt vandaag voortgezet.



Heeft u camerabeelden van een deurbelcamera, beveiligingscamera of dashcam of heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan alstublieft contact op met de opsporing van Spijkenisse via 0900-8844 of via het meldformulier onder dit bericht.