Onderzoek naar schieten op de Coolsingel

Voor een horecazaak op de hoek van Doelwater en de Coolsingel zou volgens meldingen ruzie zijn waarbij een grote groep jongeren betrokken was. Er zou ook geschoten zijn.



De gealarmeerde agenten zagen een grote groep jongeren rennen van de Coolsingel richting het Hofplein. Daarbij werd geen vuurwapen gezien. Een aantal jongeren is gecontroleerd. Er is geen wapen aangetroffen.



De politie doet nader onderzoek. Heeft u informatie of beelden gemaakt? Neem dan alstublieft contact op via 0900-8844 of als u liever anoniem blijft via M. op 0800-7000.