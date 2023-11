Agenten vinden bij controle verschillende soorten drugs

De verdachte werd aan de kant gezet omdat hij eerder al eens onder invloed zou hebben gereden. Een drugstest wees uit dat de man mogelijk nu ook weer onder invloed was. Omdat er een enorme wietlucht uit de auto kwam werd aan de verdachte en zijn drie passagiers gevorderd om alle drugs die ze bij zich hadden aan de politie te geven. Daarop overhandigde de verdachte twee joints. De auto werd door agenten doorzocht waarna er zes messen werden gevonden. Ook vonden agenten flesjes met mogelijk GHB, zakjes met pillen en poeders, cannabis en twee stuks vuurwerk. Ook was de auto voorzien van blauwe verlichting, die is in beslag genomen. De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.