Politie en partners houden controle

In totaal moesten 161 bestuurders een alcoholtest doen. Er bleken twee bestuurders onder invloed te zijn. Een van hen dusdanig (920 ug/l) dat het rijbewijs is ingenomen. Zeven bestuurders bleken met drugs op achter het stuur te zitten, bij hen is bloed afgenomen voor verder onderzoek.

Verder werden er 8 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen. Er werden ook kleine hoeveelheden drugs in beslag genomen. De politie deelde in totaal ook 10 waarschuwingen uit voor lichte verkeersovertredingen.