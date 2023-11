Politie onderzoekt incident met brandbom

De politie is op zoek naar getuigen van het incident. Heeft u iets gezien kort voor of na het incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook een tipformulier invullen. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Vermeld altijd het zaaknummer 2023295009.