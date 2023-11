Drie gewonden bij aanrijding met vijf voertuigen

De aanrijding vond plaats op de A76 in de rijrichting van Stein naar Heerlen. Vijf voertuigen lagen zwaar beschadigd verspreid over alle rijstroken. Hierop was de hele snelweg geblokkeerd.

Bij het ongeval raakte van één auto een vrouw zwaar gewond en een vrouw en een baby raakten lichtgewond. Een man uit een tweede auto bleek na onderzoek geen letsel overgehouden te hebben. De overige inzittenden van de andere auto’s zijn nagekeken door ambulancepersoneel en zijn niet gewond geraakt.

Zeer waarschijnlijk is een auto, mogelijk de veroorzaker van het ongeval, doorgereden. Het gaat om een rode Ford Fiesta met een Oekraiens kenteken. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht. Zij komt graag in contact met getuigen en met automobilisten die beelden van het ongeval hebben via bijvoorbeeld een dashcam. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.