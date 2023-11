Man om het leven gekomen bij ongeval A28

Rond 02.20 uur kwam een melding binnen bij de meldkamer dat een auto op de A28 in de sloot was gereden, dit gebeurde bij afrit 8 ter hoogte van Amersfoort. Agenten gingen direct op de melding af en zagen een auto op zijn kop in de sloot liggen. Twee slachtoffers waren op dat moment al uit de auto. Zij waren beide gewond geraakt. Al snel werd duidelijk dat er nog een derde persoon in de auto zat. Een duikteam van de brandweer wist de man uit de auto te bevrijden waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Alle hulp mocht echter niet meer baten. De 29-jarige man is in het ziekenhuis helaas komen te overlijden.



Getuigen gezocht

Het OTV (opsporingsteam verkeer) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Heeft u iets gezien wat kan helpen bij het onderzoek? Geef deze informatie dan door via 0900-8844.