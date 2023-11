Explosie Aragohof: de politie zoekt getuigen

In de nacht van woensdag 1 november op donderdag 2 november rond 03.30 uur vindt er een explosie plaats bij een woning aan het Aragohof in Amsterdam-Oost. Gelukkig is niemand gewond geraakt. Wel is er veel materiele schade; de portiek is volledig ontzet. Getuigen zien na de explosie een persoon op een scooter wegrijden richting de Ehrlichstraat. Deze persoon zou mogelijk betrokken kunnen zijn.

Weet u meer?

De recherche heeft de explosie in onderzoek en komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Mogelijk heeft u iets opvallends gezien of gehoord in de periode voor, tijdens of na de explosie. Ook camerabeelden zijn welkom. Informatie doorgeven kan via de onderstaande opties of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).