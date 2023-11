Verdachte (30) aangehouden in onderzoek explosie Derde Oosterparkstraat

Amsterdam - In het onderzoek naar het explosief dat in de nacht van 4 op 5 oktober is afgegaan in een portiek van een appartementencomplex aan de Derde Oosterparkstraat, heeft de Amsterdamse recherche een verdachte aangehouden. De verdachte, een 30-jarige Rotterdammer, is op woensdag 1 november aangehouden.