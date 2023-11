Inbrekers winkel snel ingerekend

Alerte buurtbewoners belden rond 1.40 uur de politie omdat ze twee verdachte personen in de buurt van de winkel zagen. Een van de verdachten zou daarbij ook op een dak hebben gezeten. Agenten waren snel ter plaatse en gingen op zoek naar de twee mannen. In de Sint Annastraat zag een hondengeleider twee mannen wegrennen en hij zette samen met zijn hond Fred de achtervolging in. Hij kon de twee verdachten inreken nadat hij zijn diensthond had losgelaten en even verderop een van de verdachte op een dak van een auto aantrof. De andere verdachte stond ernaast. De auto is daardoor beschadigd geraakt. Het tweetal is aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Bij de winkel zijn braaksporen aangetroffen. Er wordt verder onderzoek gedaan.