Man aangehouden na mogelijk schietincident

De politie kreeg rond middernacht een melding van een mogelijke bedreiging aan de Textielstraat. Daarbij zou mogelijk geschoten zijn. Agenten kregen al snel informatie dat de verdachte in een hotel zou verblijven. Daar werd hij aangehouden. De politie doet verder onderzoek. Er is door een man uit Biezenmortel aangifte van bedreiging gedaan.

Getuigen

Was u getuigen van dit incident? Of woont u in de omgeving en heeft u camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld dan altijd het zaaknummer 2023279865.