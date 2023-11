Blog: Naar de opvang

Nederland - Bart is op weg naar een tijdelijke opvang voor een broertje en zusje die zouden zijn verwaarloosd door hun moeder. Hand in hand zitten ze met de juf op de achterbank van het politievoertuig. Wanneer de kinderen zijn opgevangen en Bart samen met de juf terugrijdt, ziet hij het verdriet in haar ogen.