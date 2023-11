Verdachte dodelijke steekpartij aangehouden door melding van alerte burger

Zondagochtend rond 07.00 uur vond de steekpartij met dodelijke afloop plaats in het poppodium in Utrecht. De verdachte en het slachtoffer, een 41-jarige man uit Utrecht, kenden elkaar vanuit de schoonmaakbranche. Na het steekincident is de verdachte er vandoor gegaan. Ondanks inzet van tal van hulpdiensten overleed het slachtoffer ter plaatse.

De politie startte direct na het incident een onderzoek en verspreidde onder meer een signalement met de vraag of men naar de verdachte uit wil kijken. Hierop kwam in de loop van de ochtend een tip binnen van een oplettende burger. Mede dankzij deze tip wist de politie een verdachte aan te houden. Dit betrof een 51-jarige man uit Utrecht. De verdachte zit nog vast.

