Slachtoffer schietincident Kloveniersburgwal overleden, een verdachte aangehouden

Het schieten gebeurde rond 22:15 uur ’s avonds. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Het slachtoffer is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd. Helaas mocht het niet baten en is hij overleden.

De Amsterdamse politie is meteen een zoekactie gestart naar de verdachte en heeft in samenwerking met de politie Oost-Nederland, Landelijke Eenheid en de Duitse politie een man net over de grens in Duitsland aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar deze zaak.