Twee overvallen in Noord en Oost – wie heeft informatie?

Bezaanjachtplein (2023263265)

De verdachte liep de winkel in en bedreigde het aanwezige personeel met een mes, Zonder buit verliet de man kort hierna de winkel. Een paar straten verderop kon de politie een 26-jarige verdachte aanhouden. Zijn betrokkenheid wordt op dit moment nog onderzocht. Op het moment van de overval waren er klanten en medewerkers aanwezig in de winkel. Gelukkig raakte geen van hen gewond. Ondanks dat moet het een heftige ervaring zijn geweest. Was u hierbij aanwezig en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u informatie, bijvoorbeeld omdat u de mogelijke verdachte heeft weg zien rennen? Neem dan contact op met de politie.

Derde Oosterparkstraat (2023263513)

Enkele uren later vallen twee verdachten met mondkapjes en zwarte North Face-jassen een coffeeshop binnen. Ook zij dreigden met messen. Zodra de buit binnen was, vluchtte het tweetal op een fatbike en verdwenen ze uit het zicht. Ook bij deze overval waren er klanten aanwezig in de zaak. Was u hierbij aanwezig en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u informatie, bijvoorbeeld over een mogelijke vluchtroute? Neem dan contact op met de politie.

Informatie delen

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na de overvallen, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via een tipformulier op www.politie.nl kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Vermeld hierbij altijd het bijbehorende zaaksnummer.