Woningoverval In de Wolken Amstelveen

Rond 03.45 uur dringen er meerdere gewapende verdachten de woning met veel geweld binnen. Er is gezien dat daarna een voertuig hard weg reed de straat uit. Wanneer de politie na de melding ter plaatse komt treffen zij drie personen in de buurt van de woning aan. Alle drie de mannen worden aangehouden en hun rol in deze zaak wordt nog onderzocht. Het pand wordt tijdelijk omsingeld. Als de collega’s de woning in gaan, ruiken ze een bijzondere geur. Om alle risico’s uit te sluiten, worden er metingen gedaan. Hieruit bleek dat er geen risico was voor de collega’s. Wat er zich verder in en om de woning tijdens de overval heeft afgespeeld en of er buit is gemaakt wordt nog onderzocht.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.