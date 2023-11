Verdachten van 14 oplichtingszaken aangehouden

Dinsdagochtend 21 november zijn in een woning in Hengelo (o) een man (53 jaar) en een vrouw (50 jaar) aangehouden op verdenking van het plegen van oplichting en flessentrekkerij. De politie en het Openbaar Ministerie zijn na meerdere aangiftes en meldingen een onderzoek gestart naar deze strafbare activiteiten van de man en de vrouw.

Het rechercheteam van de politie heeft momenteel 14 aangiften op het gebied van oplichting en flessentrekkerij in behandeling waarvan het aangehouden duo wordt verdacht. Deze aangiften zijn zowel in 2021 als 2023 door gedupeerden gedaan. De man moet tevens 489 euro aan een openstaande boete betalen of zeven dagen ‘zitten’.