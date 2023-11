Aanhouding

Die avond kreeg de politie een melding van een gestolen auto in de wijk Antilopespoor. Toen agenten bij het voertuig aankwamen, gingen twee mannen er direct vandoor. Een van de twee, een 20-jarige man uit Amsterdam is aangehouden.

In de auto is een wapen gevonden, dat is inbeslaggenomen. De tweede verdachte is niet meer aangetroffen. De 20-jarige verdachte zit vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek.