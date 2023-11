Woningeninbraken Nieuwekerk aan den IJssel nemen toe tijdens donkere dagen

In de maand oktober vonden er twee woninginbraken plaats in de wijk De Esse. In de maand november zijn er tot nu toe negen woninginbraken geweest. Naast de wijk De Esse nu ook in de wijken Zuidplas en Dorrestein. De woninginbraken worden met name in de avond- en nachtelijke uren gepleegd.



Via het raam en tijdens vakantie

Wat opvalt aan de woninginbraken is dat de inbrekers vaak via het raam naar binnen gaan en dat het ook vaak gebeurt als bewoners op vakantie zijn.

Cilindertrekken

In een aantal gevallen is er ook sprake van cilindertrekken. De cilinder van het slot wordt dan verwijderd, waardoor de inbreker het slot snel kan forceren. Het is voor bewoners dus belangrijk om aan goede sloten te denken.



Helaas zijn er nog geen verdachten aangehouden voor de woninginbraken.

Preventietips

De politie heeft een aantal tips om woninginbraken te voorkomen: