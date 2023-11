Zware mishandeling in opsporingsprogramma's

Zware mishandeling - Loevesteinlaan - Den Haag

In zowel Opsporing Verzocht als Team west vraagt de politie aandacht voor een ernstige mishandeling en bedreiging van een 71-jarige man. Dit gebeurde op zaterdag 26 augustus in tram 9 aan de Loevesteinlaan in Den Haag. Het slachtoffer stapte die middag rond 14.30 uur in bij de halte Wouwermanstraat nadat hij op Haagse Markt boodschappen had gedaan. De tram reed in de richting Vrederust. Eerder bij de halte Bierkade stapten in deze tram twee jongens in. Het slachtoffer ging nadat hij was ingestapt tegenover de twee jonge mannen zitten. De drie raakten met elkaar in gesprek aan de gebaren op beeld is te zien dat gesprek hoog op loopt. Vlak voor de halte van de Loevesteinlaan gaven de twee jongens het slachtoffer een harde duw en slaan ze met hun vuist de man in het gezicht. Bij de halte renden de jongens weg in de richting van de kruising Melis Stokelaan. Het slachtoffer liep een gebroken kaak en een gebroken oogkas op, waar hij inmiddels aan is geopereerd. Door de complicaties moet de man nog een operatie ondergaan. Hij houdt hier helaas blijvend letsel aan over. In Opsporing Verzocht en Team West worden er camerabeelden van de twee mannen getoond en is een interview met het slachtoffer te zien. Het onderzoeksteam is ook nog op zoek naar een specifiek persoon: een man die de mishandeling probeerde te sussen. Hij was gekleed in een blauwe jas. Ook andere getuigen roept de politie op zich te melden.

Mishandeling - Bruijnings Ingenhoeslaan – Voorburg

Eerder dit jaar, op woensdag 19 april rond 14.55 uur, vond er nog een bedreiging en mishandeling plaats in Voorburg. Een conducteur van de HTM was samen met een collega aan het werk op tramlijn 2 die richting Kraayenstein reed. Bij de tramhalte Monseigneur Steenlaan in Voorburg wilden de twee conducteurs uitstappen, terwijl ze dit deden botsten ze tegen een onbekende man aan. Deze man begon de twee conducteurs direct te bedreigen. Bij de volgende tramhalte, de Bruijnings Ingenhoeslaan, stapten de twee conducteurs en de onbekende man de tram uit. De twee conducteurs bleven staan bij de halte. Zij moesten op de volgende tram wachten. Kennelijk had de onbekende bedreiger een andere man ingelicht. Deze man kwam aangereden op een zwarte scooter (Vespa). De twee mannen liepen direct op de conducteurs af en de conducteur die al eerder bedreigd was, kreeg op dat moment klappen in zijn gezicht. Het slachtoffer probeerde zijn gezicht te beschermen, maar werd zoveel en hard geslagen, dat zowel het slachtoffer als één van de verdachten op het spoor vielen. Terwijl de twee op het spoor lagen, haalde de tweede verdachte uit naar de andere conducteur. Nadat er alarm werd geslagen gingen de twee mannen ervandoor. In Team West worden foto’s getoond van één van de twee verdachten.

Bankhelpdeskfraude - Apeldoornselaan - Den Haag

Een inwoonster van Den Haag is het slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Dit gebeurde op vrijdag 1 september. Een zogenaamde medewerkster van een bank belde het slachtoffer over een ‘probleem met haar rekening.’ Deze zogenaamde medewerkster wist het slachtoffer te overtuigen dat haar bankpassen onderzocht moesten worden. Kort daarop verscheen er een jongen aan de deur van het slachtoffer die de passen kwam ophalen. Vervolgens is er geld opgenomen bij een geldautomaat aan de Apeldoornselaan in Den Haag. Later is er gepind bij een geldautomaat in Rotterdam. In Team West worden camerabeelden getoond van de pinner.



