Voetgangers gewond bij aanrijding Rotterdam

De aanrijding vond rond 21.00 uur plaats op het zebrapad ter hoogte van de Oudelandstraat. De 23-jarige vrouw liep een beenbreuk en een hoofdwond op. De andere voetganger hield aan de aanrijding een breuk in haar arm en schouder over. Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd.



Aangehouden

De 20-jarige automobilist is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met zwaar letsel tot gevolg. Hij had niet gedronken en ook geen drugs gebruikt. De politie onderzoekt wat wel de toedracht is geweest.



Informatie en beelden welkom

De politie zoekt getuigen n beelden. Zag u de aanrijding gebeuren of heeft u er beelden van, van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam? Deel ze met de politie en bel naar 0900-8844.