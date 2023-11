Dubbele woningbrand, persoon overleden, politie gaat uit van brandstichting

Oosterhout - Na het blussen van een dubbele woningbrand aan de Elsbeemd is afgelopen nacht door de brandweer in een van die huizen een overleden persoon aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om de 59-jarige bewoner maar dat is nog niet formeel vastgesteld. De politie gaat uit van brandstichting. Rechercheurs stellen daarom ter plaatse een buurtonderzoek in en verhoren getuigen. Ook bekijken zij camerabeelden. Medewerkers van Forensische Opsporing verrichten een sporenonderzoek.