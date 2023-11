Twee aanhoudingen na vondst productielocatie 3-CMC in Haps

Op zondag 19 november voerden politieagenten een bestuurlijke controle uit. Bij een van de locaties roken zij een vreemde geur. Daarop besloten zij het pand te betreden. Binnen troffen ze een productie- en droogruimte aan en goederen die worden gebruikt voor het produceren van synthetische drugs. Twee mannen die op de locatie aanwezig waren, werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het pand werd sindsdien bewaakt door een specialistische eenheid van de politie.



Onderzoek

De Landelijke Forensische Recherche deed de afgelopen dagen onderzoek op de locatie. Hieruit blijkt dat het gaat om een productielocatie voor de drug 3-CMC. Het onderzoek op de locatie is inmiddels afgerond en alle aangetroffen spullen worden ontmanteld en vernietigd.



Verdachten

De verdachten, een 42-jarige man uit Hoogeveen en een 31-jarige man uit Haps, zijn aangehouden voor het voor handen hebben van goederen met betrekking van de Opiumwet en het vervaardigen daarvan. Zij zitten vast en worden verhoord.



Tips

Wij zijn nog op zoek naar aanvullende informatie. Heeft u tips die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Of heeft u in de omgeving van de Kwekersweg in Haps iets gezien dat u is opgevallen? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Tekenen dat er zich een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). In het betreffende gebouw zijn vaak kieren en/of ramen afgekit met purschuim. Ook kunnen de ramen beslagen zijn, afgeplakt of bedekt; de gordijnen gaan bijvoorbeeld nooit open.



Heeft u vermoeden van een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier: https://www.politie.nl/onderwerpen/drugslab.html