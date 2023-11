Productielocatie verdovende middelen aangetroffen

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zal dinsdagavond de productielocatie verder onderzoeken. Vervolgens zal deze waarschijnlijk dinsdagavond nog ontmanteld worden. Het onderzoek van LFO zal verdere duidelijkheid moeten verschaffen over welke verdovende middelen hier geproduceerd zijn. De politie doet nader onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor deze productielocatie.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Op politie.nl vindt u meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab.



Wat doet de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO)?

De LFO is een ondersteunende forensische afdeling binnen de politie die getraind en uitgerust is om te worden ingezet bij chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten. Daarnaast geeft de LFO veiligheidsadviezen bij risicovolle opsporingsonderzoeken waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Ook doet de LFO soms zelf het opsporingsonderzoek indien dit bijvoorbeeld alleen met speciale bescherming kan. Binnen de LFO zijn ook een aantal adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer werkzaam. De LFO verricht haar werkzaamheden vooral gericht op veiligheid én opsporing.