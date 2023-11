Zware mishandeling in Opsporing Verzocht

Het incident vond plaats op vrijdagavond 25 november. Een jaar later heeft deze heftige zaak het onderzoeksteam nog altijd niet losgelaten. Op deze vrijdagavond parkeerde een nietsvermoedende vrouw rond 19:45 uur haar voertuig aan de Lage Kanaaldijk in Maastricht. Terwijl ze haar kind uit de auto wil halen, wordt ze door een man belaagd. Hij valt haar aan en werkt haar naar de grond. Het slachtoffer heeft zich vervolgens onder ziekenhuisbehandeling moeten stellen voor de opgelopen verwondingen.



Vorige week vrijdag werd er een foto van de verdachte vrijgegeven en uitgezet via online advertising. Vanavond worden in Opsporing Verzocht meer beelden van de man vrijgegeven. De foto en meer informatie over het onderzoek lees je hier terug. In Opsporing Verzocht zal een oproep worden gedaan om meer informatie over de identiteit van de man te delen.



Opsporing Verzocht is dinsdagavond 21 november om 20:30 uur op NPO2 te zien. Kijken dus!