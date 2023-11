Grote buit gevonden door surveillancehonden

Op vrijdag 17 november kreeg de politie een melding van een woninginbraak in de Verlengde Schoolstraat in Dordrecht. Er werd een groot geldbedrag, sieraden en een bankpas gestolen. Door intensief speurwerk van de districtsrecherche Zuid-Holland Zuid van de Eenheid Rotterdam in samenwerking met de collega’s uit Den Haag, herkenden de Haagse agenten op basis van het signalement de verdachte in de wijk Vrederust in Den Haag. Nadat de verdachte de politieauto zag zette hij het op het rennen, waarna de agenten een achtervolging inzette. Na deze korte achtervolging werd de verdachte aangehouden en overgebracht naar het bureau. De verdachte is een 52-jarige man uit Den Haag. Tijdens deze achtervolging gooide de verdachte iets weg. Met behulp van de surveillancehonden is de omgeving doorzocht en werd er een tas gevonden met de buit van 22.000, - euro. Het geld wordt teruggegeven aan de bewoner van de woning aan de Verlengde Schoolstraat waar was ingebroken.