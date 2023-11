Twee supermarkten Dordrecht kort na elkaar overvallen

Even na 20:30 uur vond de eerste overval plaats op het van Eesterenplein. De donker geklede man eiste geld en vertrok met een onbekend geldbedrag. Even voor 21:00 uur was het bij de tweede supermarkt op de Dubbelsteynlaan West raak. Ook hier werd een vuurwapen getoond en geld buit gemaakt. Het supermarktpersoneel bleef ongedeerd maar geschrokken achter.

Uit eerste gesprekken met getuigen blijkt dat het vermoedelijk om dezelfde dader gaat, een lange donker geklede man met een stoppelbaard. Hij is nog niet aangehouden. Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u beelden? Laat het ons weten.