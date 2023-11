Wie overviel tabakszaak Kouwenoord?

Rond 17.40 uur kwam de man de tabakszaak binnen en bedreigde het personeel met een mes. Hij sprong op de toonbank en gleed uit, waardoor hij op de grond viel. Vervolgens nam hij meteen de benen. Zonder buit verdween hij in de richting van de Nieuwenoord.

Gelukkig raakte niemand gewond, maar het personeel en de klanten zijn flink geschrokken. De politie is een onderzoek gestart naar de overval. Er is inmiddels met getuigen gesproken en er zijn camerabeelden veilig gesteld.

Heeft u informatie?

Nog steeds is meer informatie welkom, dus heeft u iets gezien, gehoord, gefilmd en nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844, anoniem op 0800-7000 of heel gemakkelijk via het tipformulier. Daar kunt u ook beelden uploaden.